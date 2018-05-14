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Roberto Mancini İtalya Milli Takımı ile sözleşme imzaladı!

İTALYA HABERLERİ  | 14.05.2018 23:21 | Son Güncelleme

Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. Rusya Ligi takımlarından Zenit'ten ayrılan Mancini'nin İtalya'nın başına getirildiği açıklandı.

Roberto Mancini İtalya Milli Takımı ile sözleşme imzaladı!

İtalya Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne, Roberto Mancini getirildi.

İtalya Futbol Federasyonu'ndan (FIGC) yapılan açıklamada, milli takımın başına, Mancini'nin geçeceği belirtildi. İtalyan teknik adamın yarın basına tanıtılacağı da paylaşıldı.

Ülkesinde Fiorentina, Lazio, Inter, İngiltere'de Manchester City, Türkiye'de Galatasaray'ı çalıştıran 53 yaşındaki Mancini, geçen yıl göreve başladığı Rus kulübü Zenit'ten dün ayrılmıştı.

FIGC, milli takımın 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılamaması sonrası teknik direktör Gian Piero Ventura'nın görevine, 2017'nin kasım ayında son vermişti.

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