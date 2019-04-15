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Roberto Soldado: Bu şekilde bile yenilmeyeceğimizi gösterdik

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.04.2019 15:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, “10 kişiyle 1-0 geriden gelmeyi de bildik. Bu şekilde bile Kadıköy’de yenilmeyeceğimizi gösterdik” dedi.

Roberto Soldado: Bu şekilde bile yenilmeyeceğimizi gösterdik

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli futbolcu Roberto Soldado bugün sosyal medya hesabından maçla ilgili bir açıklama yaptı.

İspanyol golcü, "Sonuna kadar, canımız yanana kadar mücadele ettik. Sahada her şeyimizi verdik. Bir kez daha 10 kişi kaldık, ama asla son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadık. 10 kişiyle 1-0 geriden gelmeyi de bildik. Bu şekilde bile Kadıköy’de yenilmeyeceğimizi gösterdik. Bir sene daha!” ifadelerini kullandı

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Anahtar Kelimeler:
roberto soldado Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yendiğini kim söyledi ki gerizekalı fetobahceli soldado ulan ne kadar çirkef utanmaz rezil bir klüp sunuz sahada 10 kişi oldugundan eminmisin lan hakemler kimdendi var kimdendi hey be utanmaz lar şike ciler
hadi ordan sallama karaktersiz onursuz bi hakem ve yardakçıları size armağan etti bu maçı
aferin solgado..otur
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