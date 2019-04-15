Roberto Soldado: Bu şekilde bile yenilmeyeceğimizi gösterdik

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli futbolcu Roberto Soldado bugün sosyal medya hesabından maçla ilgili bir açıklama yaptı.
İspanyol golcü, "Sonuna kadar, canımız yanana kadar mücadele ettik. Sahada her şeyimizi verdik. Bir kez daha 10 kişi kaldık, ama asla son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadık. 10 kişiyle 1-0 geriden gelmeyi de bildik. Bu şekilde bile Kadıköy’de yenilmeyeceğimizi gösterdik. Bir sene daha!” ifadelerini kullandı
Napoli'den Juve'ye izin yok
''Belki de G.Saray’ı şampiyonluktan ettik''
Muslera'dan şampiyonluk itirafı
''Bir takım şampiyon yapılacaksa...''
Semih Özsoy'dan G.Saray için şok FETÖ sözleri
Ceferin'den Hüsnü Güreli'ye ziyaret
Bayern çok rahat
Ahmet Nur Çebi'den başkanlık açıklaması
Kartlar havada uçuştu! Derbide kavga çıktı
Trabzonspor Avrupa’ya yürüyor
Beşiktaşlı oyuncu öyle bir şey yaptı ki
Dortmund'da Sancho'nun günü
Juve'ye büyük şok
Trabzonspor'dan son 8 sezonun en iyi performansı
Adana Demir play-off aşkına!
'F.Bahçe'ye geri dönmek isterim'
Okuyucu Yorumları 3 yorum