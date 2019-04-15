Roberto Soldado: Bu şekilde bile yenilmeyeceğimizi gösterdik

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli futbolcu Roberto Soldado bugün sosyal medya hesabından maçla ilgili bir açıklama yaptı.

İspanyol golcü, "Sonuna kadar, canımız yanana kadar mücadele ettik. Sahada her şeyimizi verdik. Bir kez daha 10 kişi kaldık, ama asla son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadık. 10 kişiyle 1-0 geriden gelmeyi de bildik. Bu şekilde bile Kadıköy’de yenilmeyeceğimizi gösterdik. Bir sene daha!” ifadelerini kullandı

