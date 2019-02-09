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Roberto Soldado Kayserispor maçı sonrası özür diledi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.02.2019 07:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, 1-0 kaybettikleri Kayserispor maçı sonrası özür diledi.

Roberto Soldado Kayserispor maçı sonrası özür diledi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın 45+2. dakikasında gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bırakan Roberto Soldado,
karşılaşma sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile özür diledi. İspanyol oyuncunun paylaşımı şu şekilde:

"Bugün aldığımız mağlubiyette tüm sorumluluğu kabul ediyorum. Çok iyi bir gidişat yakalamışken bir bireysel aptallıktan dolayı maçı kaybettik. Özür dilerim."

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soldado Kayserispor Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe

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