Roberto Soldado Kayserispor maçı sonrası özür diledi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın 45+2. dakikasında gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bırakan Roberto Soldado,
karşılaşma sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile özür diledi. İspanyol oyuncunun paylaşımı şu şekilde:
"Bugün aldığımız mağlubiyette tüm sorumluluğu kabul ediyorum. Çok iyi bir gidişat yakalamışken bir bireysel aptallıktan dolayı maçı kaybettik. Özür dilerim."
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