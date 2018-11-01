SPOR

Robin van Persie: Fenerbahçe'de zevk almadım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.11.2018 07:37 | Son Güncelleme

Feyenoord forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Robin van Persie: Fenerbahçe'de zevk almadım

Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Robin van Persie, Fenerbahçe hakkında flaş itiraflarda bulundu.

Hollanda basınına konuşan Feyenoord'un 36 yaşındaki forveti, futbolu bırakma kararı hakkında ''Türkiye'deyken artık oyundan zevk almıyordum. Ama bu şekilde de bitirmek istemedim. O yüzden Feyenoord'a döndüm. Feyenoord'a dönmek çok eğlenceliydi. Tecrübelerimle buradaki arkadaşlarıma yardımcı olmak istedim'' diye konuştu.

''ARTIK YETER...''

Kararının kesin olduğunu belirten van Persie, ''Artık doğru zaman geldi. 36 yaşındayım. 18 yıldır profesyonel futbolcuyum. 5 yıldır futbolun içindeyim. Artık yeter'' sözlerini kullandı. (SPORX)

Whatsapp'tan gelen tehlike! O mesajı sakın açmayınWhatsapp'tan gelen tehlike! O mesajı sakın açmayın
Fenerbahçe derbi performansına güveniyorFenerbahçe derbi performansına güveniyor
Josef de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına sitemJosef de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına sitem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
robin van persie Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig feyenoord

En Çok Okunan Haberler

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü

Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü

Khabib Nurmagomedov: Ben gururumu korudum, dinimi korudum, ailemi korudum

Khabib Nurmagomedov: Ben gururumu korudum, dinimi korudum, ailemi korudum

Neymar'ın 6 yıl hapis cezası alabileceği iddia edildi

Neymar'ın 6 yıl hapis cezası alabileceği iddia edildi

Jose Mourinho'nun transfer listesinde Ozan Kabak'ın olduğu iddia edildi

Jose Mourinho'nun transfer listesinde Ozan Kabak'ın olduğu iddia edildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Alex ve Zico'dan Fenerbahçe'ye dair çarpıcı sohbet

Alex ve Zico'dan Fenerbahçe'ye dair çarpıcı sohbet

Robin van Persie: Fenerbahçe'de zevk almadım

Robin van Persie: Fenerbahçe'de zevk almadım

Fenerbahçe derbi performansına güveniyor

Fenerbahçe derbi performansına güveniyor

Josef de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına sitem

Josef de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına sitem

Fenerbahçe için bomba iddia! Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe için bomba iddia! Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.