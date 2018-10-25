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Robin van Persie sezon sezonu futbolu bırakıyor

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.10.2018 08:34 | Son Güncelleme

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve Hollanda futbolunun yetiştirdiği en önemli golcüler arasında yer alan Robin van Persie, sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

Robin van Persie sezon sezonu futbolu bırakıyor

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra futbol yaşantısını Feyenoord'da sürdüren 35 yaşındaki golcü futbolcu Van Persie sezon sonunda emekli olmaya hazırlanıyor.

AD'ye konuşan tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakmayı planladığını belirtti. Dünya futboluna adını altın harflerle yazdıran ve golcü kimliği ile İngiltere Premier Ligi'ne damga vuran Persie, sezon sonunda yapacağı jübile maçı ile kariyerini sonlandırıyor.

Gerçekleştirilecek olan jübile maçında Hollandalı futbolcunun yakın arkadaşlarının görev alması bekleniyor. Feyenoord alt yapısında yetişen Van Persie, bu sezona kadar Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe formalarını giydi.

Hollanda Milli Takım 102 kez formasını giyen Van Persie, 50 gole imza attı. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
robin van persie Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig feyenoord Hollanda

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