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Robinho: Bizim bir hayalimiz var, şampiyon olmak

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.06.2020 23:19 | Son Güncelleme

Başakşehir forması giyen Brezilyalı Robinho, 2-1 kazandıkları Ankaragücü maçının ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Robinho: Bizim bir hayalimiz var, şampiyon olmak

Başarılı futbolcu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyerek, "Bizim bir hayalimiz var bu da şampiyon olmak. Şampiyonluğa giden yolda böyle önemli bir maçta katkı verdiğim için çok mutluyum. Diğer maçlarda da böyle devam etmemiz lazım. Önümüzde çok zor maçlar var. Tek yapmamız gereken yapabileceğimizin en iyisini yapmak ve iyi sonuçlar almak" ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir maç fazlasıyla Trabzonspor'un 3 puan önüne geçti ve liderlik koltuğuna oturdu.

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