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Robinho resmen Başakşehir'de

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 05.01.2019 15:12 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Robson De Souza (Robinho) kendisini Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir’e bağlayan imzayı Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda düzenlenen törenle attı.

Robinho resmen Başakşehir'de

Geçen sezondan bu yana forma giydiği ligde fırtına gibi esen dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho, iki sezonda oynadığı toplam 30 maçta 12 gol, 5 asistlik performansının ardından Süper Lig kulüplerinin radarına girmişti.

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Dünya yıldızını kadrosuna katan kulüp Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir oldu.

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Bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ’ın da katıldığı törenle kendini lacivert-turunculu takıma bağlayan sözleşmeyi imzalayan Robinho, imza törenindeki şıklığıyla da dikkat çekti.

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Bugüne kadar Brezilya milli takımı ile çıktığı 114 resmi maçta 33 gollük performans sergileyen Robinho, kulüpler seviyesinde ise kariyeri boyunca çıktığı 464 maçta, 125 gol, 83 asistlik performans gösterdi.

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Bugüne kadar Milan, Real Madrid, Manchester City, Atletico Mineiro, Santos FC gibi dev kulüplerde forma giyen Robinho, kariyerinin zirvesine ise Real Madrid’de ulaştı.

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Bu kulüpte çıktığı toplam 137 resmi maçta takımın toplam 58 golüne (35) gol ve (23) asistleriyle katkıda bulundu.

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Robinho, Medipol Başakşehir’e transferini kişisel instagram hesabından yaptığı videolu paylaşım ile duyurmuş ve ‘Hayalleri gerçeğe dönüştürmeye geliyorum’ ifadelerini kullanarak Medipol Başakşehir’in şampiyonluk hayallerine dikkat çekmişti.

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Bu videoyu Medipol Başakşehir’in sosyal medya hesapları da paylaşmıştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bütün sivas bu transfere karşıydı, akbil e derdine derman olmaz bu transfer o kadar ah la.
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