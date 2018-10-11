Robinho: Fenerbahçe maçı çok zor olacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, milli maç arasının ardından ligin 9'uncu haftasında kendi evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti. Akşam saatlerinde kulüp tesislerinde Tamer Tuna yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Toplu koordinasyon çalışmasının ardından futbolcular gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla devam etti. İdmana sakatlıkları nedeniyle Mert Hakan Yandaş ve Delvin N'Dinga katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Rybalka, Hakan Arslan ve Kone takımdan ayrı çalıştı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu Robinho Fenerbahçe maçı öncesinde takımda morallerin yerinde olduğunu belirtti. Karşılaşmaya iyi motive olarak galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getiren Robinho, "Çok zor bir karşılaşma olacak, kesinlikle iyi savunma yapmalıyız" dedi.

Son haftalarda artan performansını da değerlendiren Robinho, "Antrenmanlarda her gün çok çalışıyorum. Mental olarak da gerçekten çok güçlüyüm, zaten her şey mentale bağlıdır. Mental olarak ne kadar güçlü olursan, antrenmanlarda da o kadar güçlü olursun. Performansımı buna borçluyum" diye konuştu.