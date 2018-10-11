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Robinho: Fenerbahçe maçı çok zor olacak

SİVASSPOR HABERLERİ  | 11.10.2018 18:56 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor"un Brezilyalı futbolcusu Robinho, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak, "Çok zor bir karşılaşma olacak, kesinlikle iyi savunma yapmalıyız" dedi.

Robinho: Fenerbahçe maçı çok zor olacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, milli maç arasının ardından ligin 9'uncu haftasında kendi evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti. Akşam saatlerinde kulüp tesislerinde Tamer Tuna yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Toplu koordinasyon çalışmasının ardından futbolcular gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla devam etti. İdmana sakatlıkları nedeniyle Mert Hakan Yandaş ve Delvin N'Dinga katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Rybalka, Hakan Arslan ve Kone takımdan ayrı çalıştı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu Robinho Fenerbahçe maçı öncesinde takımda morallerin yerinde olduğunu belirtti. Karşılaşmaya iyi motive olarak galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getiren Robinho, "Çok zor bir karşılaşma olacak, kesinlikle iyi savunma yapmalıyız" dedi.

Son haftalarda artan performansını da değerlendiren Robinho, "Antrenmanlarda her gün çok çalışıyorum. Mental olarak da gerçekten çok güçlüyüm, zaten her şey mentale bağlıdır. Mental olarak ne kadar güçlü olursan, antrenmanlarda da o kadar güçlü olursun. Performansımı buna borçluyum" diye konuştu.

Fenerbahçe maçına kafa ve mental olarak hazır olmaya çalıştığına işaret eden Robinho, gollerine devam etmeyi arzuladığını belirtti. Adının yeniden Brezilya Milli Takımı ile anılmasının sorulması üzerine ise şunları kaydetti:

"İlk hedefim Sivasspor'da mental olarak takıma yardım etmek. Kazanmak ve başarmak için çaba göstermek. Tabii başardığınız ve gol attığınız zaman adınız bir yerlerde geçiyor ve sizden söz ediyorlar. Brezilya Milli Takımı benden söz etmiş olabilir. Bunu da başarıya bağlıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
robinho Sivasspor Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Robinho en az 2 gol bekliyorum senden bu adi ruhsuz kalaslar ordusuna karşı.
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