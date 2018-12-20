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Robinho: VAR'dan hoşlanmıyorum. Attığımız gole sevinemiyoruz

SİVASSPOR HABERLERİ  | 20.12.2018 14:08 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Robinho, "VAR'dan hoşlanmıyorum. Çünkü gol attığım zaman sevinemiyorum, hakemin kararını bekliyorum" dedi.

Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı futbolcuları Robinho ve David Braz ile takım kaptanı Ziya Erdal, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Vali Bekir Aksoy İlkokulunda oluşturulan 'Sivasspor Köşesi'nin açılışını yaptı.

Fenerbahçe cevabı

Öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan futbolcular daha sonra söyleşiye katılarak öğrencilerin sorularını cevapladı.

Öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan futbolcular daha sonra söyleşiye katılarak öğrencilerin sorularını cevapladı.

Bir öğrencinin "Türkiye'de en çok etkilendiğiniz stadyum hangisi" sorusu üzerine takım kaptanı Ziya Erdal "Türkiye'de atmosferi çok büyük olan statlar var.

Bir öğrencinin "Türkiye'de en çok etkilendiğiniz stadyum hangisi" sorusu üzerine takım kaptanı Ziya Erdal "Türkiye'de atmosferi çok büyük olan statlar var.

İnönü Stadyumu'nun eski hali ve Eskişehir Stadyumu" cevabını verdi.

İnönü Stadyumu'nun eski hali ve Eskişehir Stadyumu" cevabını verdi.

Erdal unutamadığı maç sorusuna ise "Çok maç var yalnız Fenerbahçe ile oynadığımız bir maç vardı. 50 bin kadın ve çocuk vardı. O maç değişik bir maçtı" ifadelerini kullandı.

Erdal unutamadığı maç sorusuna ise "Çok maç var yalnız Fenerbahçe ile oynadığımız bir maç vardı. 50 bin kadın ve çocuk vardı. O maç değişik bir maçtı" ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, "Takım içinde en iyi anlaştığınız arkadaşlarınız kim" sorusuna "Ziya Erdal ve David Braz" cevabını verdi.

Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, "Takım içinde en iyi anlaştığınız arkadaşlarınız kim" sorusuna "Ziya Erdal ve David Braz" cevabını verdi.

Bir başka öğrencinin VAR sistemini sorması üzerine ise Robinho "VAR'dan hoşlanmıyorum. Çünkü gol attığım zaman sevinemiyorum, hakemin kararını bekliyorum" dedi.

Bir başka öğrencinin VAR sistemini sorması üzerine ise Robinho "VAR'dan hoşlanmıyorum. Çünkü gol attığım zaman sevinemiyorum, hakemin kararını bekliyorum" dedi.

David Braz ise takım içindeki en iyi oyuncular kim sorusuna "Robinho, Ziya ve Emre" dedi. Futbolcular söyleşinin ardından öğrenciler ile fotoğraf çektirerek formalarını imzaladı.

David Braz ise takım içindeki en iyi oyuncular kim sorusuna "Robinho, Ziya ve Emre" dedi. Futbolcular söyleşinin ardından öğrenciler ile fotoğraf çektirerek formalarını imzaladı.
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Sivasspor robinho

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
robinho fenerle ilgili hiçbirşey söylememiş ki :D neyin kafasını yaşıyorsunuz cok merak edıyorum
:)
ÇÖP OLMUŞSUN OLUM SEN.ESKİDEN PİRE GİBİYDİN ŞİMDİ BİT GİBİSİN
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