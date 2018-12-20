Robinho: VAR'dan hoşlanmıyorum. Attığımız gole sevinemiyoruz

Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı futbolcuları Robinho ve David Braz ile takım kaptanı Ziya Erdal, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Vali Bekir Aksoy İlkokulunda oluşturulan 'Sivasspor Köşesi'nin açılışını yaptı.

Fenerbahçe cevabı

Öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan futbolcular daha sonra söyleşiye katılarak öğrencilerin sorularını cevapladı.

Bir öğrencinin "Türkiye'de en çok etkilendiğiniz stadyum hangisi" sorusu üzerine takım kaptanı Ziya Erdal "Türkiye'de atmosferi çok büyük olan statlar var.

İnönü Stadyumu'nun eski hali ve Eskişehir Stadyumu" cevabını verdi.

Erdal unutamadığı maç sorusuna ise "Çok maç var yalnız Fenerbahçe ile oynadığımız bir maç vardı. 50 bin kadın ve çocuk vardı. O maç değişik bir maçtı" ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, "Takım içinde en iyi anlaştığınız arkadaşlarınız kim" sorusuna "Ziya Erdal ve David Braz" cevabını verdi.

Bir başka öğrencinin VAR sistemini sorması üzerine ise Robinho "VAR'dan hoşlanmıyorum. Çünkü gol attığım zaman sevinemiyorum, hakemin kararını bekliyorum" dedi.