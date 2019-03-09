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Robinho ve Mossoro'dan Fenerbahçe maçı yorumu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.03.2019 21:37 | Son Güncelleme

Başakşehir'in 2-1 kazandığı Fenerbahçe maçı sonrası Robingo ve Mossoro açıklamalarda bulundu. Robinho, 'Golü attığım için mutluyum, kazandığımız için çok daha mutluyum' derken, Mossoro ise "Bu zafer inancın zaferidir" ifadesini kullandı.

Robinho ve Mossoro'dan Fenerbahçe maçı yorumu

Başakşehir'in Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından ilk maçı atan Robinho açıklamalarda bulundu.

3 puanı hak ettiklerini söyleyen Robinho, "Golü attığım için mutluyum, kazandığımız için çok daha mutluyum. Fenerbahçe mükemmel oyunculardan kurulu bir takım. Biz galibiyeti sonuna kadar hak ettik. Alınan 3 puan şampiyonluk yarışında çok önemliydi. Fenerbahçe'nin lig sıralamasında ne durumda olduğunun önemi yok, birçok takımdan puan aldılar. Bu nedenle kazanmamız çok önemliydi" dedi.

Çok mutlu olduğunu kaydeden Brezilyalı, "En çok sevdiğim işi yapıyorum. Sivas'ta daha çok orta sahada oynuyordum. Burada en uçta oynuyorum. Sivas'ta olduğu gibi burada da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

MOSSORO: BU İNANCIN ZAFERİDİR
Mossoro ise "Öncelikle kendi performansımla ilgili konuşmak istiyorum. 35 yaşındayım. Bu yaşıma rağmen iyi performans gösterdim. Yaşın önemi yok. Kendime iyi bakıyorum. Son haftalarda maça iyi başlıyoruz. Bugün de öyle yaptık. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Bunu kimse tartışamaz. Bugün elde ettiğimiz zafer inancın zaferidir" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
robinho Mossoro Fenerbahçe başakşehir

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şampiyonluğu hak ediyorsunuz
inanc meselesi degil hakemler arkanızda fenerin bir penaltısınıda yedi hakem ligin tezgahı önceden belli olmuş zaten
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