SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Robinho’ya Süper Lig’den sürpriz talip talip

Robinho’ya Süper Lig’den sürpriz talip talip

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.05.2020 09:35 | Son Güncelleme

Göztepe, Başakşehir’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Robinho ile anlaştı.

Robinho’ya Süper Lig’den sürpriz talip talip

Futbolda koronavirüs dolayısıyla yaşanan ekonomik kriz, birçok takımı bonservis bedeli ödemeden transfer yapmaya itti.

Sezon sonunda boşa çıkacak futbolcuları listesine alan kulüplerden biri olan Göztepe, Başakşehir'den ayrılacak Robinho ile söz kesti.

36 yaşındaki Brezilyalı dünya yıldızını 1 yıllığına İzmir'e getirmek isteyen sarı-kırmızılılar, bonservis ödemeyeceği için bu transfere sıcak bakıyor.

Hücum hattında önemli bir silah olan Robinho için Başakşehir'den kazandığı maaşın 4'te 1'i ödenecek. İstanbul ekibinde yıllık 2 milyon euro kazanan Robinho için yıllık 500 bin euro verilecek.

Türkiye'yi çok seven Brezilyalı yıldızın, kariyerini burada bitirmek istediği de gelen haberler arasında.

12 kupa kaldıran Robinho, Real Madrid ve Milan gibi ünlü kulüplerde forma giydi. (TRT Spor)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul!
Denizlispor'da orta sahalara talip varDenizlispor'da orta sahalara talip var
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kavanoz dolusu mermiyle tehdit etmişti! Karar verildi

Kavanoz dolusu mermiyle tehdit etmişti! Karar verildi

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Öldüğü açıklanan futbolcu tekrar ortaya çıktı!

Öldüğü açıklanan futbolcu tekrar ortaya çıktı!

G.Saraylıları yıkan haberi verdi!

G.Saraylıları yıkan haberi verdi!

Adana Demirspor'un antrenman paylaşımı olay oldu

Adana Demirspor'un antrenman paylaşımı olay oldu

Falcao transferine nokta koyuldu!

Falcao transferine nokta koyuldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Süper Lig için tarih verildi!

Süper Lig için tarih verildi!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar!

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar!

Kocaeli'de feci ölüm!

Kocaeli'de feci ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Robinho’ya Süper Lig’den sürpriz talip talip

Robinho’ya Süper Lig’den sürpriz talip talip

Süper Lig'de karar zirvesi bugün

Süper Lig'de karar zirvesi bugün

Denizlispor'da orta sahalara talip var

Denizlispor'da orta sahalara talip var

TFF Sağlık Kurulu "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı!

"Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırlandı

Süper Lig iptal olacak mı?

Süper Lig iptal mi oluyor?

Rıdvan Dilmen'den Süper Lig için play-off önerisi

Süper Lig için play-off önerisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.