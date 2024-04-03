YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Robotik ameliyatlar yüz güldürüyor

Robotik ameliyatlar yüz güldürüyor

İHA İHA
03.04.2024 13:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Robotik cerrahi 2017 yılından bu yana pek çok ameliyatta başarıyla kullanılıyor.

Onlardan biri de kolorektal cerrahi. Doç. Dr. Süleyman Demiryas, "Her cerrah özel bir eğitimden geçip, sınavlarda başarılı olmasını takiben robotik cerrahi uygulayabilir. Hastalar açısından robotik cerrahi ameliyatlarına devlet kurumlarında da ulaşılabilmesi büyük bir avantaj" dedi.

Kolorektal kanser, dünyada en sık görülen üçüncü kanser türü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 2017 yılından bu yana robotik cerrahi pek çok ameliyatta başarıyla kullanılıyor. Onlardan biri de kolorektal cerrahi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Murat Dilmener Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Demiryas, "Her cerrah özel bir eğitimden geçip, sınavlarda başarılı olmasını takiben robotik cerrahi uygulayabilir. Hastalar açısından robotik cerrahi ameliyatlarına devlet kurumlarında da ulaşılabilmesi büyük bir avantaj" diye konuştu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Murat Dilmener Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Demiryas, ”Kolorektal kanser, dünyada en sık görülen üçüncü kanserdir. Tümörün bağırsak duvarındaki derinliği ve lenf bezleri yayılımına ek olarak komşu organ, karın zarı (periton) ve uzak organ metastazları üst düzey radyolojik (BT,MRG gibi) ve nükleer tıp (PET BT, PET MRG gibi) incelemeleriyle evrelendiriyoruz. Multidisipliner onkolojik cerrahi konseylerinde değerlendiriyoruz. Eğer tümörün evresi uygunsa en kısa zamanda ameliyatlarını yapıyoruz. Ayrıca tümörün evresi dışında tıkanıklık, kanama ya da delinme gibi acil bir durum gelişirse, çevre organlara veya uzak organlara metastaz olsa bile, acil ameliyat yapmamız da gerekebiliyor. Cerrahpaşa’da tedavi görüp ve robotik cerrahiyi tercih eden uygun her hastaya bu ameliyatları yapıyoruz. Robotik cerrahi maliyetlerin çok yüksek olduğu bir ameliyat türüdür. Her cerrah özel bir eğitimden geçip, sınavlarda başarılı olmasını takiben robotik cerrahi uygulayabilir. Hastalar açısından robotik cerrahi ameliyatlarına devlet kurumlarında da ulaşılabilmesi büyük bir avantaj” dedi.

Ameliyatın küçük kesilerden yapılması sayesinde hastaların kısa sürede hastaneden taburcu olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Demiryas, ”Hastaneden taburculuk süresi özellikle batılı ülkelerde son derece önemli. Çünkü iş gücü kaybı, hastane yatak ve bakım ücretlerinin çok yüksek olduğu batılı ülkelerde, hastaların mümkün olan en kısa zamanda taburcu edilmesi planlanıyor. Robotik cerrahi bu konularda açık cerrahiye göre belirgin üstünlüğü var. Latife Hanım tarama testi sırasında dışkıda gizli kan saptanmış bir hastamız. Latife Hanım’a yapılan kolonoskopi sonucunda kalınbağırsağında tıkayıcı polip saptanmış ve hastanemize sevk edildi. Cerrahpaşada kolonoskopisini tekrarladığımızda tıkayıcı polibi geçebildik ve yaklaşık bir metre uzağında ikinci bir büyük polip odağı daha saptadık. Bu nedenle kalın bağırsağının büyük bir kısmı robotik olarak alındı ve ’robotik subtotal kolektomi’ dediğimiz bir ameliyatı gerçekleştirdik. Dış merkezde saptanan polip henüz sadece adenom iken, bizim ikinci saptadığımız polip biyopsisi kanser saptandı. Bu yüzden kolonoskopi işleminin, robotik kolorektal cerrahide hibrit yapılması yani ameliyat esnasında yapılması da çok kıymetlidir. Bu ameliyatta da kullandık. Günümüzde de tercih ettiğimiz bir yöntem. Dünyanın gelişmiş kolorektal cerrahi merkezlerinde de bu şekilde uygulanmakta. Latife Hanım ameliyat sonrası kısa sürede hastaneden taburcu oldu ve sağlığına kavuştu” diye konuştu.

“BAĞIRSAKTA POLİP KANSERİN ÖNCÜSÜ”

Doç. Dr. Süleyman Demiryas, kolon kanserinde uyarıcı belirtilere dikkat çektiğini belirterek, “Kolon kanserlerinin günümüzde en sık görülen türü adenokanserler. Adenokanserin büyük bir çoğunluğu polip zemininde gelişmekte. Özellikle hastalarımızda dışkılama alışkanlıklarının değişimi önemlidir. Yeni başlayan ishal (diare), daha önceden olmayan kabızlık atakları, tenesmus dediğimiz dışkılama sonrası dışkılama hissinin devamı gibi şikayetlerinin olması, dışkılarında kırmızı kanama, bazı tümörlerde siyah, zift gibi bir dışkılamanın olması dikkat edilmesi gereken uyarıcılardır. Bu şikayetleri olan hastalar mutlaka araştırılmalıdır. Muayene (karın ve rektal muayene), kan sayımı, gaitada gizli kan araştırılması, kolonoskopi yapılması tarama testleri olarak gereklidir. Kolonoskopi esnasında polipler saptanırsa ve alınabiliyorsa alınmalıdır; alınamıyorsa biyopsi alınır. Bu örnekler mutlaka patolojik olarak incelenmelidir. Biz tarama testlerini 50 yaş sonrası her hastada öneriyoruz, eğer risk teşkil eden bir genetik durum var ise (FAP gibi) tarama testlerine başlangıç yaşını erkene çekiyoruz” dedi.
Latife Olgun, “Ameliyat olmadan altı ay öncesinde karnımda şişlik ve ağrı vardı. Bu durumu yürüyüş gibi hafif egzersizlerle ve diyet gibi farklı şeylerle atlatmaya çalıştım. Bazen iyi oluyordum bazen kötü. Ameliyattan önceki bir ay ağrılarım iyice artınca hastaneye başvurdum. Kolonoskopi yapıldı. Kolonskopi ile alınamayan bir polip saptandı. Ameliyatı araştırmaya başladık, robotik cerrahi ile ameliyatın mümkün olduğunu öğrendik. İlk isteğim ameliyatımın robotik olmasıydı. Her ne şartta olursa olsun robotik olmak istiyorum dedim. İyi ki de demişim. Bir ay içinde ameliyat oldum. Dokuz saat sürdü ameliyatım. Bir gece yoğun bakımda kaldım. Ertesi günü normal odaya servise geçtim. Kısa sürede hastaneden taburcu oldum. Şu an gayet sağlıklıyım. Şimdi kontrollere gidip geliyorum. Şikâyetim yok. Devletimizin üniversite hastanesinde böyle bir imkânın bizlere sunulması çok önemli” ifadelerini kullandı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize’de ilkel teleferikten düşen 2 kişi ağır yaralandıRize’de ilkel teleferikten düşen 2 kişi ağır yaralandı
Kumluca’nın yeni belediye başkanı mazbatasını aldıKumluca’nın yeni belediye başkanı mazbatasını aldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mazbatasını aldıKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mazbatasını aldı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Nisan Çarşamba

İmsak
05:09
Sabah
06:37
Öğle
13:12
İkindi
16:47
Akşam
19:38
Yatsı
21:00
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.