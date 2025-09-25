Mynet Trend

Tuğçe Gülçiçek

ROBOTİK TEKNOLOJİLER NEREYE GİDİYOR?

25.09.2025 13:40
Robotların kontrolden çıkıp dünyayı ele geçireceği korkusu, uzun zamanlardan beri bir endişe kaynağı. 2004 yapımı "Ben, Robot" filmini izleyenler, bu korkunun ne demek olduğunu anlayacaktır. Peki, gerçekten robotik teknolojiler, endişelerimize doğru mu, yoksa yeni bir çağa doğru mu geliyor? Ben iki farklı örnek vereyim, varın kararı siz verin...

1. ÖRNEK...

Dünya çapında parmakla sayamayacağımız kadar şirket, robotik teknolojiler üzerinde çalışmalar yürütüyor. Hepsinin amacı ise bir anlamda aynı: Fayda sağlamak... Robotik ellerden, robotik teknolojilerin belki de her eve kadar giren en yaygın bir parçası olan robot süpürgelere kadar birçok ürün bu anlamda ya geliştiriliyor ya da piyasaya sürülüyor. Bu anlamda akıllara insansı robot endüstrisinin durumu geliyor.

Bu endüstrinin ana odağı, üretkenlik yaratmak. Tesla başta olmak üzere birçok şirket, insan emeğini robotlarla değiştirmeyi ve onları bir ev yardımcısı olarak satmayı hedefliyor. Örneğin, Tesla'nın Optimus robotları. Tesla, bu robotları "ev işlerini tamamlama veya günlük işleri yapma gibi günlük görevlerde size yardımcı olur" diyerek pazarlıyor. Bu örnek, robotik teknolojilerin aslında insanlığa yardımcı olacak yeni bir çağa doğru gittiğini gösteriyor.

ROBOTİK TEKNOLOJİLER NEREYE GİDİYOR? 1

İKİNCİ ÖRNEK...

İkinci örneğimiz ise ilk örneğe nazaran biraz farklı. Bu örneğimiz ise Çin'den geliyor.

Geçtiğimiz günlerde, Çin’deki bir robotik şirketi yüz hatlarının son derece ince hareketleriyle duyguları ifade edebilen insansı bir robotik baş geliştirdiğini paylaşmıştık. Robotik başın ürkütücü videosu ise sosyal medyada ilgi odağı haline gelerek viral olmuştu.

Videoda, robotun yüzünün odayı sorgulayıcı bir ifadeyle süzdüğü görülmüş, ayrıca gözlerinin ürkütücü derecede gerçekçi bir şekilde kırptığı gözlenmişti. Söz konusu video, robotik teknolojilerin ne kadar ileriye gittiğini ve işin artık en uç noktalara kadar ulaştığını ortaya koymuştu.

Bu örnek, robotik teknolojilerin yaygın olarak "yerimizi alacaklar" şeklindeki endişelerimize doğru ilerlediğinin adeta somut bir örneği.

ROBOTİK TEKNOLOJİLER NEREYE GİDİYOR? 2

KARAR SİZİN...

Yazımın başında söz verdiğim gibi sizlere iki farklı örnek sundum. Şimdi ise söz sizde: Sizce, robotik teknolojiler nereye doğru gidiyor? Endişelerimize doğru mu, yoksa yeni bir çağa doğru mu? Karar sizin...

