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Rodallega attı, Trabzonspor kaybetmedi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 26.12.2018 10:21 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın gol attığı maçları kaybetmedi. Kolombiyalı golcü ligin ilk yarısında kaydettiği 9 golle takımın en skorer oyuncusu olurken, attığı 9 golün 7'sini ise iç sahada kaydetti.

Rodallega attı, Trabzonspor kaybetmedi

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Çaykur Rizespor'u sahasında 4-1 yenen Trabzonspor'da takımın golcü oyuncusu Hugo Rodallega, son üç haftayı boş geçmedi. Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında birer gol atan başarılı futbolcu, Süper Lig'in ilk yarısında attığı 9 golün 7'sini Medical Park Stadyumunda attı. Diğer 2 golü ise Ankaragücü ve Beşiktaş deplasmanlarında atan Kolombiyalı futbolcunun golle buluştuğu maçları ise bordo-mavililer kaybetmedi.

29 puanın 15’inde katkısı var

Trabzonspor, Hugo Rodallega’nın gol attığı maçlarda ise kaybetmedi. Bordo-mavililer Kolombiyalı oyuncunun gol attığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibinin bu sezon topladığı 29 puanın 15’inde imzası bulanan Kolombiyalı, 16 maçla teknik direktör Ünal Karaman’ın ilk 11'de en çok şans verdiği oyuncular arasında yer aldı. Rodallega, bin 440 dakika sahada kalan Novak’ın ardından bin 424 dakika ile en çok süre alan ikinci oyuncu oldu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki forvet oyuncusu, Trabzon’da mutlu olduğunu ifade etti. Kolombiyalı oyuncu sezon sonuyla ilgili olarak, "Bu konu yönetimle, menajerim arasında olan bir konu. Ben tamamen Trabzonspor’un başarısına odaklanmış durumdayım ve burada mutluyum. Çok iyi bir hava yakaladık ve bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı

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Hugo Rodallega Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Çaykur Rizespor

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