SPOR

Roger Federer'den zorunlu ara

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.07.2018 10:40 | Son Güncelleme

Dünya 2 numarası İsviçreli tenisçi Roger Federer, kariyerini uzatmak amacıyla gelecek ay Kanada'da düzenlenecek Rogers Cup'a katılmayacağını açıkladı.

Roger Federer'den zorunlu ara

Organizasyonun internet sitesine açıklamalarda bulunan Federer, ilerleyen yaşı nedeniyle bu yönde bir karar almak zorunda kaldığını belirterek, "Kariyerime daha uzun süre devam edebilmek amacıyla Toronto'daki Rogers Cup'ta yer almayacağım" ifadesini kullandı.

8 Ağustos'ta 37 yaşına girecek Federer, bu sezon ocak ayında düzenlenen Avustralya Açık'ta kariyerinin 20'nci grand slam şampiyonluğuna ulaşmıştı. Rotterdam ve Stuttgart'ta düzenlenen turnuvaları da kazanan İsviçreli tenisçi, Indian Wells ve Gerry Weber turnuvalarında finalde kaybetmiş, son olarak katıldığı Wimbledon'a ise çeyrek finalde veda etmişti.

Kanada'nın Toronto kentinde 4-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Rogers Cup'ta, dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ile Wimbledon'ı kazanarak kariyerinde yeniden çıkışa geçen Sırp Novak Djokovic de yer alacak.

PARTNERİbo'dan Erol Köse'ye büyük şok!İbo'dan Erol Köse'ye büyük şok!
Ryan Lochte doping cezası!Ryan Lochte doping cezası!
Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Yavuz Kargidan şampiyon olduYıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Yavuz Kargidan şampiyon oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Roger Federer Rogers Cup Toronto

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida Avrupa'nın devlerini peşine taktı

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida Avrupa'nın devlerini peşine taktı

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Beşiktaş'ta Fabri, Güneş'e ayrılığının sebebini açıkladı

Beşiktaş'ta Fabri, Güneş'e ayrılığının sebebini açıkladı

Benfica, Ayew-Fenerbahçe transferini açıkladı

Benfica, Ayew-Fenerbahçe transferini açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Financial Times: Mesut Özil'in Milli Takımı bırakma kararı Almanya'da ırk tartışmasını alevlendirdi

Financial Times: Mesut Özil'in Milli Takımı bırakma kararı Almanya'da ırk tartışmasını alevlendirdi

Fenerbahçe'nin rakibi Benfica hakkında bilinmesi gerekenler

Fenerbahçe'nin rakibi Benfica hakkında bilinmesi gerekenler

Mesut Özil: 'Alman gibi düşünüp çalışan, Türk gibi hisseden' yıldız

Mesut Özil: 'Alman gibi düşünüp çalışan, Türk gibi hisseden' yıldız

Mesut Özil'in Milli Takımı bırakma kararı İngiliz basınında: 'Almanya'ya sırtını döndü'

Mesut Özil'in Milli Takımı bırakma kararı İngiliz basınında: 'Almanya'ya sırtını döndü'

Mesut Özil 'Erdoğan fotoğrafına' tepkileri eleştirdi, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Mesut Özil 'Erdoğan fotoğrafına' tepkileri eleştirdi, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Mesut Özil, Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı savundu: Bu saygının gereğidir, siyasi amacı yoktur

Mesut Özil, Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı savundu: Bu saygının gereğidir, siyasi amacı yoktur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.