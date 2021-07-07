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Roger Federer, Wimbledon'a veda etti

07.07.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda sekiz şampiyonluğu bulunan Roger Federer, çeyrek finalde Hubert Hurkacz'a üç sette yenilerek elendi.

Roger Federer, Wimbledon'a veda etti

14 numaralı seri başı Hurkacz, karşılaşmayı 6-3, 7-6 ve 6-0'lık setlerle 3-0 kazandı ve kariyerinde ilk kez bir Grand Slam'de yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

24 yaşındaki Hurkacz, yarı finalde Matteo Berrettini - Felix Auger-Aliassime maçının galibiyle oynayacak.

Tek erkeklerdeki diğer yarı final mücadelesinde 1 numaralı seri başı Novak Djokovic ile 10 numaralı seri başı Denis Shapovalov karşılaşacak. Yarı final maçları 9 Temmuz Cuma günü yapılacak.

6 numaralı seri başı Federer, en başarılı olduğu Grand Slam turnuvasında bir zafer daha elde edip toplam şampiyonluk sayısını 21'e yükseltme şansını tepti.

Şampiyonluğun en büyük favorisi Djokovic bu turnuvayı kazanması halinde toplam Grand Slam sayısını 20'ye yükselterek Federer ile Nadal'ı yakalamış olacak.

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