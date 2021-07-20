Roger Schmidt: Galatasaray ile tur şansımız eşit

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

Tur şansının eşit olduğunu kaydeden Alman teknik adam, "Galatasaray tecrübeli takım, bizim gibi şampiyonluk için oynuyorlar her zaman. Onlar da bizim gibi kısa bir hazırlık dönemi geçirdi, tur şansını yüzde 50-50 olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Coady'nin oynayıp oynamadığı sorulunca Schmidt, "Onu yarın göreceğiz" cevabını verdi. Mvogo'nun daha erken seçilmemesinin nedeni de sorulan teknik adam, "Alternatiflerimiz var, bizim için sorun değil. 3. ve 4. kalecilerimiz de var, onlar için yarın 2. kaleci olmak büyük şans" dedi.

