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Rogers Kupası Nadal'ın

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.08.2019 12:28 | Son Güncelleme

Medvedev'i 2-0 yenerek Rogers Kupası'nı kazanan İspanyol tenisçi Nadal, üst üste ikinci, toplamda ise beşinci şampiyonluğunu elde etti.

Rogers Kupası Nadal'ın

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Rogers Kupası'nın finalinde Rus Daniil Medvedev'i 2-0 yenerek organizasyonda üst üste ikinci, toplamda ise beşinci şampiyonluğunu kazandı.

Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, son şampiyon Rafael Nadal ile Daniil Medvedev karşılaştı.

Nadal, 1 saat 10 dakika süren süren mücadelede, ilk finaline çıkan Medvedev'i 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti. Bu skorla Rogers Kupası'nda beşinci kez adını zirveye yazdıran 33 yaşındaki Nadal'ın 18 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rogers Kupası nadal Daniil Medvedev

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