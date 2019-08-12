Rogers Kupası Nadal'ın

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Rogers Kupası'nın finalinde Rus Daniil Medvedev'i 2-0 yenerek organizasyonda üst üste ikinci, toplamda ise beşinci şampiyonluğunu kazandı.
Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, son şampiyon Rafael Nadal ile Daniil Medvedev karşılaştı.
Nadal, 1 saat 10 dakika süren süren mücadelede, ilk finaline çıkan Medvedev'i 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti. Bu skorla Rogers Kupası'nda beşinci kez adını zirveye yazdıran 33 yaşındaki Nadal'ın 18 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.
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