Roksan Kunter, babasının istifa haberini duyurdu

Efsane basketçi Erman Kunter’in spor spikeri kızı Roksan Kunter, meslek hayatının en zor anını yaşadı. Bein Sports ekranlarında sunuculuk yapan güzel sunucu, babasının istifa haberini sundu.

YOLLAR AYRILDI

Aralık 2018’den bu yana Cholet Basket’te görev alan Erman Kunter, Fransız ekibinden ayrıldı. Deneyimli başantrenörün 3. Cholet dönemi böylece sona ermiş oldu.

İlk olarak 2003’te Cholet’nin başına geçen Kunter, o sezon takımı küme düşmekten kurtarıp tekrar göreve geldiği 2006 yılından 2012 yılına kadar ekibin başında durmuştu.

2009-10 sezonunda takımı lig şampiyonluğuna taşıyan Erman Kunter, Fransız basınının saygın gazetesi L’Equipe tarafından lig tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 5 yabancı antrenöründen biri olarak gösterilmişti. Kendisi 2010 yılında Fransız vatandaşlığı aldı.

ROKSAN KUNTER KİMDİR?

Roksan Kunter, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Fransa'da iletişim üzerine aldığı eğitimin ardından Türkiye'ye dönüş yapan Roksan Kunter, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon bölümünde eğitim görmüştür. Basketbolcu Erman Kunter'in kızı olan Roksan Kunter, uzun yıllar basketbol oynamıştır.

23 Aralık 2013 Pazartesi günü spor spikeri Roksan Kunter, TV2 Kurumsal İletişim Yöneticisi Emir Özkan ile dünyaevine girmiştir.Roksan Kunter'in boyu 1.78'dir. II. Abdülhamit'in torunlarından Osman Nami Osmanoğlu'nun torunudur. Aynı zaman da Hürrem Sultan da büyük babaannesidir. İsmi Hürrem'in asıl adı Roksölan'dan gelmektedir. Fransa da iletişim okuduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Programcılığı okumuştur. 10 yıla yakın basketbol oynamıştır. Ünlü antrenör Fehmi Sadıkoğlu'nun radyocu Mehmet Ayhan ile tanıştırmasıyla kariyeri başlamıştır. Basketbol sahalarında röportajlar yapmaya başlamıştır. A Haber, NTV'den sonra Bein Sports'da spikerlik yapmaya başlamıştır.



