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Roland Garros'dan açıklama! Fransa Açık'ın tarihi belli oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.06.2020 21:09 | Son Güncelleme

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros), 21 Eylül-11 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Roland Garros'dan açıklama! Fransa Açık'ın tarihi belli oldu

Roland Garros'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Fransa Açık'ın 21 Eylül-11 Ekim tarihlerinde düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, kararın Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ile görüşülerek alındığı belirtildi.

Turnuvaya katılacak herkesin sağlığı için gerekli önlemlerin Fransız hükümetiyle beraber alınacağı aktarıldı.

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