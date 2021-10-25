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Roma 0-0 Napoli | MAÇ SONUCU

25.10.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A'da Roma ile Napoli 0-0 berabere kaldı. İşte Roma-Napoli maçının detayları...

Roma 0-0 Napoli | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Roma ile Napoli karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Öte yandan Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, 82. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Roma, 16 puana yükseldi. Lige 8'de 8'le başlayan Napoli ise ilk beraberliğini aldı ve puanını 25 yaptı.

Ligde gelecek hafta Roma, Cagliari deplasmanına konuk olacak. Napoli ise kendi sahasında Bologna'yı konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
AS Roma
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