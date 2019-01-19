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Roma 3 - 2 Torino

İTALYA SERİE A HABERLERİ  | 19.01.2019 18:54 | Son Güncelleme

Serie A'nın 20. haftasında Roma sahasında Torino'yu 3-2 mağlup etmeyi başardı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 5. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Roma 3 - 2 Torino

Serie A'da zirve mücadelesi veren Roma, 20. hafta mücadelesinde Torino ile karşılaştı. Maçın henüz 5. dakikasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Cengiz yerini El Shaarawy'e bırakmak zorunda kaldı.

15'te Zanolo ve 34. dakikalarda Kolarov'un penaltıdan attığı gollerle Roma ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci devrede toparlanan Torino, 51'de Rincon ve 67. dakikada Ansaldi'nin sayılarıyla durumu 2-2'ye getirdi.

Maçın 73. dakikasında son sözü Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olan El Shaarawy söyledi ve Roma zorlu mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Roma puanını 33 yaparken, Torino ise 27 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Roma - Torino Cengiz Ünder

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