Roma, Aleksandar Kolarov'un sözleşmesini uzatıyor!

Roma, ismi yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Aleksandar Kolarov'la ilgili kararını verdi.

KOLAROV'UN MANCHESTER CITY'DEKİ EN İYİ FRİKİK GOLLERİ

La Gazetta Dello Sport'un haberine göre Roma, Kolarov'un sözleşmesini uzatmak için Sırp oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı. Roma'nın, Kolarov'un sözleşmesini 1+1 yıllığına uzatmak istediği ve bu teklifin içeriğinde sözleşme sonrası yöneticilik önerisinin de bulunduğu belirtildi.

Kolarov cephesinin teklife olumlu yaklaştığı ifade edilirken, imzaların yıl sonuna kadar atılmasının beklendiği kaydedildi.

Bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 33 yaşındaki Kolarov, 9 maçta 3 gol atarak Roma'ya önemli katkı sağladı.

