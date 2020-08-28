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Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, Napoli yolunda!

İTALYA HABERLERİ  | 28.08.2020 22:26 | Son Güncelleme

İtalyan devi Roma'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli futbolcu Cengiz Ünder'in Napoli'nin Polonyalı golcüsü Arkadiusz Milik ile takas edileceği konuşuluyor.

Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, Napoli yolunda!

Önümüzdeki sezon Roma'da olmayacağına kesin gözüyle bakılan Cengiz Ünder'in daha önce görüşme yaptığı Napoli'den Arkadiusz Milik ile takas edilebileceği gündeme geldi.İtalya'nın ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport'un haberie göre kanat oyuncu ihtiyacı olan Napoli'nin Milik'i vererek Cengiz Ünder'i takasta kullanabileceği yazıldı. Cengiz Ünder'in geçen sezon düzenli forma şansı giyememesi nedeniyle ayrılmak istediği ve Milik'i almak için takasta kullanabileceği bilgisi paylaşıldı.

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CALLEJON'UN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Bilindiği gibi Napoli'de geçtiğimiz günlerde Jose Callejon takımdan ayrıldığını açıklamış ve kanat transferi bir anda hız kazanmıştı.Cengiz Ünder geçen sezon çıktığı 18 lig maçının 10'unde ilk 11'de oynamış ve 3 golle takımına katkı sağlamıştı.


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