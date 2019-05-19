Roma'da şampiyon Rafael Nadal

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen toprak kort turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası Djokovic ile klasmanın 2. basamağındaki Nadal karşılaştı.
Nadal, 2 saat 25 dakika süren mücadeleyi 6-0, 4-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kazanarak Roma Açık'ta üst üste ikinci olmak üzere 9. şampiyonluğuna uzandı. İspanyol tenisçi, bu sezon ilk, kariyerinin ise 81. tekler şampiyonluğunu elde etti.
Ayrıca Nadal, 34 şampiyonluğa ulaştığı Masters turnuvalarında 33 şampiyonluğa sahip Djokovic'i geride bırakarak en başarılı tenisçi oldu.
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