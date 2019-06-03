Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı

Roma'da sergilediği performansla Avrupa'nın önemli takımlarının transfer gözdesi haline gelen Cengiz Ünder için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekiplerinden Everton, Roma'nın yıldız oyuncusu Cengiz Ünder'e talip oldu. Haberde; Everton'ın Türk oyuncu için 28 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak Roma'dan olumsuz yanıt aldığı belirtildi.

Cengiz Ünder için Tottenham ve Arsenal başta olmak üzere birçok kulübün ilgisi olduğu biliniyor. Roma'da bu sezon sakatlık sorunu yaşayan 21 yaşındaki futbolcu, 33 maçta 6 gol attı ve 13 asist yaptı.

