SPOR

Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı

İTALYA HABERLERİ  | 03.06.2019 08:13 | Son Güncelleme

İtalyan basını Cengiz Ünder'le ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Habere göre; Roma, İngiliz ekibi Everton'ın Cengiz Ünderi çin yaptığı 28 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı

Roma'da sergilediği performansla Avrupa'nın önemli takımlarının transfer gözdesi haline gelen Cengiz Ünder için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekiplerinden Everton, Roma'nın yıldız oyuncusu Cengiz Ünder'e talip oldu. Haberde; Everton'ın Türk oyuncu için 28 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak Roma'dan olumsuz yanıt aldığı belirtildi.

Cengiz Ünder için Tottenham ve Arsenal başta olmak üzere birçok kulübün ilgisi olduğu biliniyor. Roma'da bu sezon sakatlık sorunu yaşayan 21 yaşındaki futbolcu, 33 maçta 6 gol attı ve 13 asist yaptı.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldiAnnesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Inter'de bir dönem sona erdiInter'de bir dönem sona erdi
Milli yıldızın yeni takımını Lucescu açıkladı!Milli yıldızın yeni takımını Lucescu açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder roma everton

En Çok Okunan Haberler

YSK duyurdu: Yenilenecek seçimlerde görevlerine devam edecekler

YSK duyurdu: Yenilenecek seçimlerde görevlerine devam edecekler

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Ay-Yıldızlılarımız, Özbekistan'ı da yıktı

Ay-Yıldızlılarımız, Özbekistan'ı da yıktı

''Fikret Orman istifa etmeli''

''Fikret Orman istifa etmeli''

G.Saray'ı dağıtıp şampiyon oldular

G.Saray'ı dağıtıp şampiyon oldular

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İşte Ronaldo'nun yeni forması!

İşte Ronaldo'nun yeni forması!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hocasına küfretti, ortalık karıştı!

Hocasına küfretti, ortalık karıştı!

Ronaldo'dan teknik direktörlük sinyali

Ronaldo'dan teknik direktörlük sinyali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı

Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı

Inter'de Spalletti dönemi sona erdi

Inter'de bir dönem sona erdi

Mircea Lucescu: Merih Demiral'ı Inter de istedi ama Juventus aldı

Milli yıldızın yeni takımını Lucescu açıkladı!

Inter, Edin Dzeko ile anlaşmaya vardı!

Ve Dzeko imzayı atıyor!

Milan Gennaro Gattuso ile yollarını ayırdı

Ünlü teknik adamın görevine son verildi!

112 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ndeler!

112 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ndeler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.