Roma'dan Galatasaray'a Mert Çetin cevabı!

Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları başlarken, sarı kırmızılılarda transfer hareketliliği yaşanıyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi KAP'a bildiren sarı kırmızılılarda stoper takviyesi için de Mert Çetin iddiası ortaya atılmıştı. Roma forması giyen milli futbolcuyla ilgili İtalyan kulübünün planı da belli oldu.

Football Italia'da yer alan habere göre, Galatasaray'da Christian Luyindama'nın sakatlığı sonrası stoper takviyesi planlanıyor. Sarı kırmızılıların bu doğrultuda Roma'da fazla forma şansı bulamayan Mert Çetin'i gündeme aldığı iddia edilmişti. İtalya'daki haberlere göreyse Roma, Mert Çetin'i ocak ayında göndermeyi düşünmüyor. Juan Jesus'un ayrılma ihtimaline karşılık Mert Çetin'in kadroda tutulmasının planladığı kaydedildi.

MERT ÇETİN KİMDİR?

Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve sezon başında 3 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer olan Mert Çetin, bu sezon İtalya Ligi'nde 4 maçta oynadı. Genç futbolcunun Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

