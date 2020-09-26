Roma, Marcao için 15 milyon Euro ödeyecek

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak derbinin kadro değerleri dikkat çekiyor. İki ekibin kadrosunda bulunan futbolcuların toplam değeri 1 milyar 298 milyon TL.
Süper Lig’in 3. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor. Futbolun piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt’ın verilerine göre sarı-lacivertliler; 74 milyon 180 bin Euro'luk toplam kadro değeri ile ligde üçüncü sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılıların kadrosundaki futbolcuların değeri ise 71 milyon 480 bin Euro ve ligde dördüncü sırada bulunuyor.
Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 298 milyon.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta, derbide oynaması durumunda sahanın en değerli oyuncusu olacak. Samatta'nın değeri 9 milyon 500 bin Euro olarak olarak göze çarpıyor.
Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır'ın 8, Luis Gustavo'nun da 6 milyon Euro değeri var.
Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi ise 8 milyon Euro ile takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Omar Elabdellaoui'nin 6, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli'nin de 5.5 milyon Euro piyasa değeri yer alıyor.
(AKŞAM)
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