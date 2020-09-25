Roma, Marcao için gemileri yaktı! Galatasaray'a 25 milyon euro...

Corriere dello Sport'un haberine göre oyuncuyla bir süredir ilgilenen Roma, transferde rotasını çizdi.Başkent ekibi, geride bıraktığımız sezon Manchester United'dan kiraladıkları Chris Smalling'in bonservisini alamaması durumunda Marcao için girişimde bulunacak.Brezilyalı defans oyuncusuyla ilgilenen takımlar arasında Newcastle United ve Olympique Lyon'un da olduğu ifade ediliyor.
Roma'nın bu transfer için gemileri yaktığı belirtilirken, Brezilyalı oyuncu için istenilen 25 milyon euroluk bonservisi ödemeye hazır oldukları öğrenildi.
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