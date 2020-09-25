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Roma, Marcao için gemileri yaktı! Galatasaray'a 25 milyon euro...

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.09.2020 21:31 | Son Güncelleme

Süper Lig'de ve Avrupa'da dolu dizgin yoluna devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, bir yandan kadrosunu yeni yıldızlarla güçlendirmek için yoğun mesai harcarken, bir taraftan da Marcao'ya gelen teklifleri değerlendiriyor. Roma başta olmak üzere Avrupa'nın dev kulüpleri Brezilyalı savunmacının peşini bırakmıyor. İşte detaylar...

Roma, Marcao için gemileri yaktı! Galatasaray'a 25 milyon euro...

Corriere dello Sport'un haberine göre oyuncuyla bir süredir ilgilenen Roma, transferde rotasını çizdi.Başkent ekibi, geride bıraktığımız sezon Manchester United'dan kiraladıkları Chris Smalling'in bonservisini alamaması durumunda Marcao için girişimde bulunacak.Brezilyalı defans oyuncusuyla ilgilenen takımlar arasında Newcastle United ve Olympique Lyon'un da olduğu ifade ediliyor.

25 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR!

Roma'nın bu transfer için gemileri yaktığı belirtilirken, Brezilyalı oyuncu için istenilen 25 milyon euroluk bonservisi ödemeye hazır oldukları öğrenildi.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yani 25 se sat sat sat
bir ara domogoj vida içinde Beşiktaş böyle bir bonsevis istemişti ne oldu
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