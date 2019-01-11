Roma Ozan Kabak için Galatasaray ile masaya oturuyor

Galatasaray'ın genç ismi Ozan Kabak için Roma'nın ısrarı devam ediyor. Roma Sportif Direktörü Monchi, Fatih Terim ile görüştükten sonra sezon sonuna kadar 'devam' kararı olan Ozan Kabak için bir görüşme yapacak.

Galatasaray'da ayrılık

İtalyan basınında geniş yer bulan haberde, Monchi'nin Ozan Kabak'ın transferini yaza bırakmak istemediği ve sarı-kırmızılı kulübün yetkilileriyle 11 Ocak Cuma günü bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Gerçekleştirilecek görüşmenin ardından Roma'nın Ozan Kabak için son kararını vermesi bekleniyor.

Roma, Galatasaray'a Ozan Kabak'ın bonservisini almak için teklifte bulunacak ancak genç oyuncuyu sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takıma kiralayacak.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Ozan Kabak da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Avrupa hayallerinin olduğunu dile getirirken ''Hayallerim ve planlarım arasında her zaman Avrupa'ya gitmek var.

Ama önemli olan doğru zamanda, doğru takıma gitmek'' ifadelerini kullanmıştı.