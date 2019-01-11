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Roma Ozan Kabak için Galatasaray ile masaya oturuyor

İTALYA HABERLERİ  | 11.01.2019 11:40 | Son Güncelleme

Roma, Ozan Kabak için 11 Ocak Cuma günü bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede Roma, Ozan'ın bonservisini alıp sezon sonuna kadar Galatasaray'da kiralık olarak devam etmesini teklif edecek.

Galatasaray'ın genç ismi Ozan Kabak için Roma'nın ısrarı devam ediyor. Roma Sportif Direktörü Monchi, Fatih Terim ile görüştükten sonra sezon sonuna kadar 'devam' kararı olan Ozan Kabak için bir görüşme yapacak.

Galatasaray'da ayrılık

İtalyan basınında geniş yer bulan haberde, Monchi'nin Ozan Kabak'ın transferini yaza bırakmak istemediği ve sarı-kırmızılı kulübün yetkilileriyle 11 Ocak Cuma günü bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

İtalyan basınında geniş yer bulan haberde, Monchi'nin Ozan Kabak'ın transferini yaza bırakmak istemediği ve sarı-kırmızılı kulübün yetkilileriyle 11 Ocak Cuma günü bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Gerçekleştirilecek görüşmenin ardından Roma'nın Ozan Kabak için son kararını vermesi bekleniyor.

Gerçekleştirilecek görüşmenin ardından Roma'nın Ozan Kabak için son kararını vermesi bekleniyor.

Roma, Galatasaray'a Ozan Kabak'ın bonservisini almak için teklifte bulunacak ancak genç oyuncuyu sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takıma kiralayacak.

Roma, Galatasaray'a Ozan Kabak'ın bonservisini almak için teklifte bulunacak ancak genç oyuncuyu sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takıma kiralayacak.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Ozan Kabak da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Avrupa hayallerinin olduğunu dile getirirken ''Hayallerim ve planlarım arasında her zaman Avrupa'ya gitmek var.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Ozan Kabak da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Avrupa hayallerinin olduğunu dile getirirken ''Hayallerim ve planlarım arasında her zaman Avrupa'ya gitmek var.

Ama önemli olan doğru zamanda, doğru takıma gitmek'' ifadelerini kullanmıştı.

Ama önemli olan doğru zamanda, doğru takıma gitmek'' ifadelerini kullanmıştı.

18 yaşındaki oyuncunun 2020 yılına kadar altyapısından yetiştiği Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor. (SPORX)

18 yaşındaki oyuncunun 2020 yılına kadar altyapısından yetiştiği Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor. (SPORX)
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Spor Toto Süper Lig Galatasaray Ozan Kabak İtalya serie a

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