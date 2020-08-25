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Roma, Pedro'yu kadrosuna kattı

İTALYA HABERLERİ  | 25.08.2020 20:08 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, İspanyol futbolcu Pedro Rodriguez Ledesma’yı transfer etti.

Roma, Pedro'yu kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki forvetin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’den bonservissiz olarak transfer edildiği ve kendisiyle 30 Haziran 2023'e kadar sürecek sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pedro, "Roma'da olmaktan dolayı mutluyum. Bu yeni macera ve gelecek sezondaki hedeflerimiz için mücadele etmeye heyecan duyuyorum. Ben karşılamaya gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Onları mutlu etmeyi umuyorum." dedi.

Roma Üst Yöneticisi Guido Fienga da Pedro gibi bir oyuncuya sahip olmalarının kendileri için ayrıcalık olduğunu belirtti.
Barcelona altyapısında yetişen ve bu kulüple 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi’ni de kazanan Pedro, son 5 sezondur Chelsea'da forma giyiyordu. Pedro’nun İspanya Milli Takımı ile 2010 Dünya Şampiyonluğu, 2012 Avrupa Şampiyonluğu da bulunuyor.

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