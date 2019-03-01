SPOR

Cengiz Ünder için flaş karar!

İTALYA HABERLERİ  | 01.03.2019 16:47 | Son Güncelleme

İtalyan ekibi Roma, milli futbolcumuz Cengiz Ünder için kararını verdi. Bu sezon gösterdiği performansla Roma, eğer bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsa, Avrupa devlerini peşinden sürükleyen Cengiz Ünder için gelen teklifleri kabul edecek.

Cengiz Ünder için flaş karar!

MYNET.COM | Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için İtalyan basınında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Corriere dello Sport'un haberine göre Roma, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalamamaları halinde takımdaki yıldız isimleri elden çıkaracak. Bu isimler arasında Cengiz Ünder de var.

Haberde, Roma'nın Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalması halinde, mali dengeyi sağlayabilmesi için Cengiz Ünder, Dzeko, Manolas gibi yıldız isimlerin satışına onay verecek. Ayrıca Roma, mali dengeyi yakalamak amacıyla takımdaki maaş sınırını da aşağı çekmeyi hedefliyor.

Cengiz Ünder ile başta Arsenal olmak üzere Avrupa'nın üst düzey birçok takımı ilgileniyor. Roma'nın da istedikleri bedelde teklif gelmesi durumunda Cengiz'i elden çıkaracağı belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder, bu sezon Roma formasıyla 25 maça çıktı ve 6 gol atıp 9 asist yaptı. Cengiz Ünder'in sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Lukaku'ya dev talip!Lukaku'ya dev talip!
Piatek çılgınlığı! Avrupa'yı salladıPiatek çılgınlığı! Avrupa'yı salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
roma Cengiz Ünder

En Çok Okunan Haberler

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Şenol Güneş'i istifaya davet ettiler!

Şenol Güneş'i istifaya davet ettiler!

TFF başkanlığı için Aziz Yıldırım iddiası

TFF başkanlığı için Aziz Yıldırım iddiası

Kulübe gelen haczi hamallar önledi

Kulübe gelen haczi hamallar önledi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yıldız futbolcunun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi

Yıldız futbolcunun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Juventus yeni sezonun ilk bombasını patlattı!

Juventus yeni sezonun ilk bombasını patlattı!

Ronaldo'dan James Rodriguez'e telefon

Ronaldo'dan James Rodriguez'e telefon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cengiz Ünder için flaş karar!

Cengiz Ünder için flaş karar!

Juventus'un Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi

Lukaku'ya dev talip!

Krzysztof Piatek, Milan'daki performansıyla Avrupa'yı salladı

Piatek çılgınlığı! Avrupa'yı salladı

Wanda Nara'dan Icardi'nin geleceğine dair çarpıcı açıklamalar

Ve Wanda Nara her şeyi açıkladı! Ayrılık...

Cengiz Ünder'in sakatlığı nüksetti! Derbide yok

Cengiz Ünder'i şoke eden haber!

Bologna 0 - 1 Juventus

Juve moral buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.