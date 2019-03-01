Cengiz Ünder için flaş karar!

MYNET.COM | Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için İtalyan basınında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Corriere dello Sport'un haberine göre Roma, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalamamaları halinde takımdaki yıldız isimleri elden çıkaracak. Bu isimler arasında Cengiz Ünder de var.

Haberde, Roma'nın Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalması halinde, mali dengeyi sağlayabilmesi için Cengiz Ünder, Dzeko, Manolas gibi yıldız isimlerin satışına onay verecek. Ayrıca Roma, mali dengeyi yakalamak amacıyla takımdaki maaş sınırını da aşağı çekmeyi hedefliyor.

Cengiz Ünder ile başta Arsenal olmak üzere Avrupa'nın üst düzey birçok takımı ilgileniyor. Roma'nın da istedikleri bedelde teklif gelmesi durumunda Cengiz'i elden çıkaracağı belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder, bu sezon Roma formasıyla 25 maça çıktı ve 6 gol atıp 9 asist yaptı. Cengiz Ünder'in sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

