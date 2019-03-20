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Roman Abramovich Chelsea için 2,5 milyar Pound istiyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.03.2019 07:57 | Son Güncelleme

Chelsea'yi satmayı planlayan Roman Abramovich, Londra kulübü için servet talep ediyor.

Roman Abramovich Chelsea için 2,5 milyar Pound istiyor

İngiltere'de vize problemi yaşayan ve bir süredir Chelsea'yi satacağı konuşulan Roman Abramovich, sahip olduğu kulübü için astronomik bir ücret talep etti. Metro'nun haberine göre, İsviçre ekiplerinden FC Lausanne-Sport'un da sahibi olan İngiliz milyarder Jim Ratcliffe, Chelsea'ye talip oldu ancak Abramovich'in 2,5 milyar Pound talep etmesi nedeniyle görüşmeler askıya alındı.

Manchester United taraftarı olmasına karşın Chelsea'yi satın almak isteyen Ratcliffe'nin servetinin 21 milyar Pound olduğu belirtildi. Öte yandan Jim Ratcliffe dışında Chelsea'yi satın almak için başka bir talibin olmadığı öne sürüldü.

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