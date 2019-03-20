Roman Abramovich Chelsea için 2,5 milyar Pound istiyor

İngiltere'de vize problemi yaşayan ve bir süredir Chelsea'yi satacağı konuşulan Roman Abramovich, sahip olduğu kulübü için astronomik bir ücret talep etti. Metro'nun haberine göre, İsviçre ekiplerinden FC Lausanne-Sport'un da sahibi olan İngiliz milyarder Jim Ratcliffe, Chelsea'ye talip oldu ancak Abramovich'in 2,5 milyar Pound talep etmesi nedeniyle görüşmeler askıya alındı.
Manchester United taraftarı olmasına karşın Chelsea'yi satın almak isteyen Ratcliffe'nin servetinin 21 milyar Pound olduğu belirtildi. Öte yandan Jim Ratcliffe dışında Chelsea'yi satın almak için başka bir talibin olmadığı öne sürüldü.
Barça ve ManU beğenmemişti! Şimdi 25 takım istiyor
''Galatasaray hayatımı değiştirdi''
Hoffenheim yeni hocasını buldu
Beşiktaş'ın yıldızından ayrılık açıklaması
Dünya futbol tarihinin en iyileri belli oldu!
'Üç Büyükler'in istediği Salih Özcan'a davet
Hakan Çalhanoğlu'na şok sözler! 'Daha fazlası...'
G.Saray'ın yeni forması ortaya çıktı
Frey ameliyat oldu
Fikret Orman'dan 116. yıl mesajı
Trabzon'da Uğurcan sevinci
Monchi krizi büyüyor! Şok yanıt
F.Bahçeli yıldızdan flaş ayrılık sözleri!
Trabzonspor'un yabancıları rekor kırdı