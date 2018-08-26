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Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor! Değeri 2 milyar sterlin...

İNGİLTERE HABERLERİ  | 26.08.2018 11:05 | Son Güncelleme

İngiltere'den The Sunday Times, Chelsea'nin Rus patronu Roman Abramovich'in kulübü satmaya karar verdiğini yazdı. Gazetenin haberine göre Abramovich, Chelsea'nin satışına aracılık yapması için New York merkezli banka Raine Group ile anlaştı. Bankanın Chelsea için 2 milyar sterlin değer biçtiği belirtildi.

Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor! Değeri 2 milyar sterlin...

İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea, büyük bir değişim rüzgarına sürükleniyor. The Sunday Times'ta yer alan habere göre kulübün Rus milyarder sahibi Roman Abramovich, İngiltere ile yaşadığı vize problemlerin ardın kulüple ilişkisini kesmek istiyor.

Son olarak 1 milyar sterlini bulan Stamford Bridge'i yenileme projesine imza atan Abramovic, kulübün satışı için aracı şirketi tuttu bile. İngiltere ile Rusya arasında yaşanan, Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sonraki süreçte Abramovich Birleşik Krallık vizesi alamadı ve kapısından giremediği bir ülkeye yatırım yapmaktan vazgeçtiği öne sürüldü.

Rus işadamının bu satıştan 2 milyar sterlin beklediği de ortaya atılan iddialar arasında.

Liverpool'a da talip çıkmıştı

Geçtiğimiz gün çıkan haberlerde bir diğer Premier League kulübü olan Liverpool'un sahiplerinin önemli bir teklifi reddettiği ortaya çıkmıştı. Buna göre Liverpool, Birleşik Arap Emirliği'nden gelen 2 milyar sterlinlik teklifi reddettiği anlaşılmıştı.

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Premier Lig ingiltere premier ligi chelsea roman abramovich

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