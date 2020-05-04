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Romanların asırlık bayramı Kakava'ya koronavirüs engeli

EDİRNE HABERLERİ  | 04.05.2020 11:02 | Son Güncelleme

Edirne Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Erdem Güyümgüler: - "Sevdiklerimiz için sosyal mesafeyi korumak zorundayız. Ateşimizi, sembolik olarak kapımızın önünde yakacağız, ayrıca sosyal medya üzerinden müzisyenlerimizin de katılacağı bir program düzenleyerek, evde kalan Romanlar için kutlama yapabiliriz" - Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı: - "Bu ortak heyecanımızı bu yıl yaşayamayacağız"

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Romanların bayramı Kakava, bu yıl yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, şenlikten uzak sembolik olarak kutlanacak.

Her yıl 5 Mayıs'ta kutlanan Kakava'ya günler önceden hazırlanan, baharı şen şakrak, Kakava ateşi etrafında bolluk, bereket ve umut dolu danslarını yaparak karşılayan Romanlar, bu yıl aynı coşkuyu yaşayamayacak.

Kutlamaların merkezi Edirne Sarayiçi'nde her sene yapılan eğlenceler, bu yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yapılamayacak.

Edirne Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Erdem Güyümgüler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Romanların bu yıl koronavirüs nedeniyle Kakava'da evlerinden çıkamayacağını söyledi.

Romanların Kakava'yı, bolluk, bereket ve huzur dilekleriyle kutladığını belirten Güyümgüler, "Sevdiklerimiz için sosyal mesafeyi korumak zorundayız. Ateşimizi sembolik olarak kapımızın önünde yakacağız, ayrıca sosyal medya üzerinden müzisyenlerimizin de katılacağı bir program düzenleyerek, evde kalan Romanlar için kutlama yapabiliriz." dedi.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı da Romanların bu yıl Kakava'yı hüzünlü bir şekilde geçireceklerini belirtti.

Şallı, tarihte, Romanların Kakava'yı kutlamadığı bir yılın olmadığını, tüm dünyanın koronavirüs nedeniyle talihsiz günler yaşadığını söyledi.

Kakava'nın, Romanların heyecan ve mutluluğunun arttığı bir gün olduğunu ifade eden Şallı, şunları kaydetti:

"Romanlar, Kakava'da toplumun tüm kesimleriyle kaynaşma sevincini birlikte yaşar. Aslında Kakava, tüm bireylerin kaynaştığı, ortak bir insanlık heyecanı içerisinde birleştiği bir gündür. O gün herkes Roman olur. Bu ortak heyecanımızı bu yıl yaşayamacağız. Elbette bu günler de geçecek ve tekrar bir araya geleceğiz."

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da bu yıl Kakava ateşinin sembolik olarak yanacağını dile getirmişti.

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Edirne Kakava

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