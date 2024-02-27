Romantik Hırsız'ın yıldızı Esra Bilgiç siyah takımıyla beğeni topladı! "Türkiye'nin en güzeli"

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek hafızalara kazınan Esra Bilgiç Netflix'in yeni filmiyle gündemdeydi. Romantik Hırsız filmi ile fanlarından beğeni alan Esra Bilgiç ödül gecesinde boy gösterdi.

Esra Bilgiç son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Esra Bilgiç, son paylaşımında siyah takımıyla hayranlarını mest etti.

Siyah mini eteğini ceketle tamamlayan güzel isim pozlarını paylaşınca yorumlar gecikmedi.

Esra Bilgiç'in paylaşımlarına beğeni topladı. Güzel oyuncunun pozlarına "Biri nasıl bu kadar güzel olabilir", "Halime Sultan yakıyorsun", "Türkiye'nin en güzeli", "İdeal Türk kadını" yorumları geldi.







