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Romantik Hırsız'ın yıldızı Esra Bilgiç siyah takımıyla beğeni topladı! "Türkiye'nin en güzeli"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.02.2024 07:23
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Romantik Hırsız filmi ile fanlarını heyecanlandıran Esra Bilgiç katıldığı ödül töreninde tarzıyla tam not aldı. Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakteriyle hafızalara kazınan güzel isim siyah takımıyla dikkat çekti.

Romantik Hırsız'ın yıldızı Esra Bilgiç siyah takımıyla beğeni topladı! "Türkiye'nin en güzeli"

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek hafızalara kazınan Esra Bilgiç Netflix'in yeni filmiyle gündemdeydi. Romantik Hırsız filmi ile fanlarından beğeni alan Esra Bilgiç ödül gecesinde boy gösterdi.

Esra Bilgiç son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Esra Bilgiç, son paylaşımında siyah takımıyla hayranlarını mest etti.

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Siyah mini eteğini ceketle tamamlayan güzel isim pozlarını paylaşınca yorumlar gecikmedi.

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Esra Bilgiç'in paylaşımlarına beğeni topladı. Güzel oyuncunun pozlarına "Biri nasıl bu kadar güzel olabilir", "Halime Sultan yakıyorsun", "Türkiye'nin en güzeli", "İdeal Türk kadını" yorumları geldi.

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Esra Bilgiç sosyal medya karakteri
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