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Romanya'da görülmemiş olay! Eski İngiliz kick boksçu Andrew Tate suç örgütü kurdu! Kadınları porno yayınları için zorladı

31.12.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada oldukça popüler olan eski İngiliz kick boksçu Andrew Tate, Romanya savcılığı tarafından “insan kaçakçılığı, tecavüz ve organize suç örgütü kurduğu” göz altında. Birçok şampiyonluğu bulunan sporcu için ortaya atılan suçlamalar ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Romanya'da görülmemiş olay! Eski İngiliz kick boksçu Andrew Tate suç örgütü kurdu! Kadınları porno yayınları için zorladı

Sosyal medya ikonu ve eski kick boksçu Andrew Tate, Romanya’da savcılık tarafından, “insan kaçakçılığı, tecavüz ve organize suç örgütü kurduğu” gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

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Romanya savcılığı, Andrew Tate ile birlikte erkek kardeşi Tristan Tate ve 2 Rumen vatandaşın daha evlerine yapılan baskın sonucu gözaltına alındığını duyurdu. Tate kadeşler hakkında nisan ayından bu yana cezai soruşturma yürütülüyordu.

KADINLARI PORNO YAYINLARI İÇİN ZORLADI

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Savcılık açıklamasında, “Dört şüphelerin, kadınları özel paralı internet sitelerinde porno yayınlarda yer almaya zorlamak için organize suç şebekesi oluşturdukları görülüyor. Bu kişilerin bu yasa dışı işten önemli miktarlarda para kazandığı düşünülüyor.” ifadeleri kullanıldı.

PLATFORMLARDA YASAKLI

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Savcılık, 6 kadının zanlılar tarafından zorla alıkonarak, cinsel istismara zorlandığını bildirildi. Tate, daha önce “kadın düşmanı yorumları ve nefret söylemi” nedeniyle birçok sosyal medya platformundan yasaklanmıştı.

BİRÇOK ŞAMPİYONLUĞU VAR

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36 yaşındaki eski bir kick boksçu olan Tate, 3 kez ISKA dünya şampiyonu ve Enfusion şampiyonudur. İşte kazandığı bazı başarılar:

-2014 Enfusion Dünya Şampiyonu, 90 kilogram

-2013 ISKA Dünya Tam Temaslı Hafif Cruiserweight Şampiyonu

-2011 ISKA Dünya Tam Temaslı Hafif Ağır Siklet Şampiyonu

-2009 IKF İngiliz Cruiserweight Şampiyonu

-2009 ISKA İngilizce Tam Temaslı Hafif Cruiserweight Şampiyonu

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