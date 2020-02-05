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Romanya'dan ilginç Arda Turan açıklaması: Herhalde 1 Nisan şakası yapıyorlar

FUTBOL HABERLERİ  | 05.02.2020 18:10 | Son Güncelleme

Steaua Bükreş teknik direktörü Bogdan Vintila, Arda Turan'ı transfer edecekleri iddialarıyla ilgili olarak "Buna ne diyeyim ki... Arda Turan'ın maaşının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Daha ciddi şeyler konuşalım" ifadelerini kullandı. Kulübün sportif direktörü Mihai Stoica ise "Herhalde Türkiye'de 1 Nisan şakası yapıyorlar" dedi.

Romanya'dan ilginç Arda Turan açıklaması: Herhalde 1 Nisan şakası yapıyorlar

Transfer döneminde uzun süre Galatasaray'a gelip gelmeyeceği tartışılan ve kulüp bulamayan Arda Turan için ortaya atılan Steaua Bükreş iddialarının ardından açıklama geldi.

Steaua Bükreş Teknik Direktörü Bogdan Vintila, Arda Turan transferi sorulunca gülerken, "Buna ne diyeyim ki... Arda Turan'ın maaşının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Daha ciddi şeyler konuşalım" dedi.

"HERHALDE 1 NİSAN ŞAKASI YAPIYORLAR"

Kulübün sportif direktörü Mihai Stoica ise iddiaları, "Herhalde Türkiye'de 1 Nisan şakası yapıyorlar" şeklinde yanıtladı. Romanya'da ara transfer dönemi Avrupa'daki birçok ülkenin aksine 17 Şubat günü sona eriyor.

(Sporx)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Zamanında şımarmasaydı ( gs yi bırakıp baska takımlara transfer olmasını demiyorum) paraya pula aldanıp şaşırmasaydı, şimdi şamar oğlanına dönmezdi. Yinede üzülüyorum. Neydi ne oldu ya. Ama parası pulu ganidir. Bence kendine bir iş kursun artık futboldan fayda göremez
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