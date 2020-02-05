Romanya'dan ilginç Arda Turan açıklaması: Herhalde 1 Nisan şakası yapıyorlar

Transfer döneminde uzun süre Galatasaray'a gelip gelmeyeceği tartışılan ve kulüp bulamayan Arda Turan için ortaya atılan Steaua Bükreş iddialarının ardından açıklama geldi.
Steaua Bükreş Teknik Direktörü Bogdan Vintila, Arda Turan transferi sorulunca gülerken, "Buna ne diyeyim ki... Arda Turan'ın maaşının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Daha ciddi şeyler konuşalım" dedi.
Kulübün sportif direktörü Mihai Stoica ise iddiaları, "Herhalde Türkiye'de 1 Nisan şakası yapıyorlar" şeklinde yanıtladı. Romanya'da ara transfer dönemi Avrupa'daki birçok ülkenin aksine 17 Şubat günü sona eriyor.
(Sporx)
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