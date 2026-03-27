Romanya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan maç sonunda Türkiye itirafı!

Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, A Milli Takımımızın 1-0 kazanarak play-off finaline yükseldiği karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Burleanu açıklamasında oldukça dikkat çeken bir de itirafta bulundu.

İşte Razvan Burleanu'nun açıklamaları:

TÜRKİYE İTİRAFI: DAHA İYİLER

"Bay Lucescu kesinlikle bir sonraki maçta da görevde kalacak. Herkes için üzücü bir durum, maça çıktık. Türkiye daha iyi bir takım olsa da, takımımız Türkiye'nin seviyesine ayak uydurabildiğini gösterdi. Şanssızlık da yaşadık. Nicu Stanciu'nun şutu gol olsaydı, şu anda başka bir konu hakkında konuşuyor olurduk."

LUCESCU GÖNDERİLECEK Mİ?

"Bu akşam bunu tartışmıyoruz. Dünya Kupası bir rüyaydı. Bunun için Lucescu geldi. Oyuncuların yanında olmak, onları cesaretlendirmek istedik. Oyuncular için çok zor bir durum. Zor anlarda onları desteklemeliyiz. İyi anlarda bunu yapacak pek çok insan bulunur."