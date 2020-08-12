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Romanya'nın Craiova takımında forma giyen Ivan Martic, Beşiktaş’a yakın

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.08.2020 17:16 | Son Güncelleme

Savunmaya takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Craiova’dan ayrılan ve boşta olan İsviçreli oyuncu Ivan Martic’i gündemine aldı. Siyah-beyazlılar bu futbolcuya 500 bin Euro’dan 2 yıllık teklifte bulundu.

Romanya'nın Craiova takımında forma giyen Ivan Martic, Beşiktaş’a yakın

Victor Ruiz’in ayrılmasının ardından savunmaya takviye yapmak için arayışlarına devam eden Beşiktaş, boşta olan Ivan Martic’e teklifte bulundu. Rumen ekibi Craiova’dan ayrılan İsviçreli oyuncuya 2 yıllık transfer teklifi yapan siyah-beyazlılar, futbolcuya yıllık 500 bin Euro önerdi. Southampton ve Schalke’nin de gündeminde olduğu iddia edilen oyuncu, direkt forma giyeceği bir takım arıyor. Rumen basınına açıklama yapan Martic, Beşiktaş’ın harika bir kulüp olduğunu ifade ederek, "Beiiktaş’ın ilgisi hoşuma gitti. Prestijli bir kulüpten bahsediyoruz. Burada oynamak harika olur. Şu anda beklemedeyim" ifadelerini kullandı.

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