Romee Strijd yaz kızı! Soğuk iklim ona göre değil

24 yaşındaki Hollandalı Victoria's Secret modeli Romee Strijd, son Instagram paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı.

New york'taki evinin balkonunda, elinde mandalinalar ve üzerinde iç çamaşırlarıyla poz veren güzel model fotoğrafını yaz mevsimini çok sevdiğini söyleyerek paylaştı.

Strijd, geçtiğimiz günlerde ülkesi Hollanda'ya gitmişti.

Romee Strijd, Hollanda'dan döner dönmez 26 derecelik New York’ta balkonuna vuran sabah güneşinin keyfini çıkardı.

Soğuk iklimde yetiştiği için yaz mevsimini çok sevdiğini söyleyen model, sıcak havalarda sık sık böyle mutluluk pozları veriyor.

Denize gitmeyi dört gözle beklediğini söyleyen güzel model denizden uzak olduğu anlarda bikinilerini giyerek kendini iyi hissettiğini belirtiyor.

