Romelu Lukaku, Chelsea yolunda!

Premier Lig devi Chelsea çok önemli bir transferi bitirmeye yaklaştı. Sezonu Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak kapatan İngiliz ekibinin hedefinde Romelu Lukaku var. Maviler, uzun süredir Belçikalı golcü için çalışmalarını sürdürüyor.

LUKAKU CHELSEA'DE İDDİASI

Bu konuda son gelen haberler ise Chelsea’nin amacına yaklaştığı yönünde. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Lukaku’nun İngiliz ekibine transfer olacağını duyurdu.

9 NUMARAYI GİYECEK, 15 MİLYON EURO KAZANACAK

Paylaşımında detaylara da yer veren gazeteci, "Romelu Lukaku Chelsea'de 9 numaralı formayı giyecek. Chelsea bu transfer için Inter'e 130 milyon Euro ödeyecek. 2026'ya dek sözleşme imzalayacak olan Lukaku yılda 15 milyon Euro kazanacak" ifadelerini kullandı.

PREMIER LİG'E YABANCI DEĞİL

Geçen sezon Serie A’da attığı 24 gol ve yaptığı 11 asistle Inter’in şampiyonluğunda başrol oynayan Belçikalı yıldız EURO 2020’de de 4 kez fileleri havalandırdı. 28 yaşındaki santrfor Premier Lig’de daha önce Manchester United forması giymişti.

(AJANSSPOR)

