Romelu Lukaku hakkında çarpıcı iddia: 'İzlenecek gibi değildi!'

Fenerbahçe'nin yıldız forveti Romelu Lukaku'nun son performansı Hollandalı efsane Johan Boskamp'ın sert eleştirilerine hedef oldu.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Belçikalı forvet Romelu Lukaku için spor kamuoyunda dikkat çeken değerlendirmeler yapılmaya devam ediyor. Belçika Milli Takımı'nın son açıklanan aday kadrosunda kendisine yer bulan yıldız futbolcu, sarı-lacivertli takımdaki performansıyla beklentilerin altında kaldığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Hollandalı ünlü eski futbolcu ve teknik direktör Johan Boskamp, Belçikalı golcünün sahadaki form durumunu değerlendirirken oldukça sert ifadeler kullandı. Lukaku'nun son dönemdeki mücadelesini yetersiz bulduğunu vurgulayan Boskamp, deneyimli oyuncunun performansının seyir zevkinden son derece uzak olduğunu belirtti. Belçika Milli Takımı teknik direktörü Mark van Bommel'in aday kadro tercihleri üzerine de konuşan futbol adamı, Lukaku'nun kulüp düzeyindeki formsuzluğunun milli takıma nasıl yansıyacağı konusunda soru işaretleri bulunduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe taraftarlarının da saha içindeki katkısını merakla takip ettiği dünyaca ünlü santrforun, üzerindeki bu olumsuz havayı dağıtmak ve eski günlerine dönmek adına önümüzdeki maçlarda nasıl bir reaksiyon göstereceği merakla bekleniyor.

Sezon başından bu yana yüksek beklentilerle takip edilen Romelu Lukaku'nun, yapılan bu sert eleştirilere sahada vereceği yanıt hem Fenerbahçe'nin ligdeki kaderi hem de Belçika Milli Takımı'ndaki geleceği açısından kritik bir önem taşıyor.