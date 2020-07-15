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  4. Romelu Lukaku, Inter'deki ilk sezonunda 20 gol atan 4. futbolcu oldu

Romelu Lukaku, Inter'deki ilk sezonunda 20 gol atan 4. futbolcu oldu

İTALYA HABERLERİ  | 15.07.2020 10:38 | Son Güncelleme

Inter'in Belçikalı forveti Romelu Lukaku, İtalya'ya çabuk alıştı. İlk sezonunda ligde 20 gol atan Lukaku, Giuseppe Meazza, Stefano Nyers ve Ronaldo'nun ardından bunu başaran 4. Inter futbolcusu olmayı başardı.

Romelu Lukaku, Inter'deki ilk sezonunda 20 gol atan 4. futbolcu oldu

Inter'in Belçikalı yıldız futbolcusu Romelu Lukaku, attığı gollerle Inter'i taşıyor.

İtalya Serie A'da ilk golünü Lecce ağlarına bırakan 27 yaşındaki futbolcu, Giuseppe Meazza, Stefano Nyers ve Brezilyalı Ronaldo'dan sonra ilk sezonunda en az 20 gol atan 4. Inter oyuncusu oldu.

EN SON RONALDO BAŞARDI

Adını Inter efsaneleri arasına yazdırmayı başaran Lukaku'nun başarısını son olarak 22 yıl önce 1998'de 'Fenomen' lakaplı Ronaldo elde etmişti. Giuseppe Meazza 1930'da, Stefano Nyers ise 1949'da ilk sezonlarında 20 gol barajını geçmişti.


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