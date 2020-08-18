Ronald Koeman, Barcelona'nın yeni teknik direktörü oldu.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8-2'lik Bayern Münih hezimeti sonrası Quique Setien ile yollarını ayırdı. Katalan devi teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Ronald Koeman ile anlaştı.
Barcelona Başkanı Bartomeu: "Barcelona'da kararları oyuncular vermiyor. Oyunculara danışırız ancak son kararı ben veririm.Teknik direktörlük için Ronald Koeman isminde karar kıldık çünkü tecrübeli bir isim ve Barcelona felsefesine de inanıyor."
21 Mart 1963 doğum tarihli, defans mevkiinde forma giymiş Hollandalı eski millî futbolcudur. 1997 yılından itibaren teknik direktörlük yapan Koeman, şu anda Barcelona futbol takımını çalıştırmaktadır.
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