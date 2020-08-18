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Ronald Koeman, Barcelona'nın yeni teknik direktörü oldu

İSPANYA HABERLERİ  | 18.08.2020 21:42 | Son Güncelleme

Ronald Koeman, Barcelona'nın yeni teknik direktörü oldu.

Ronald Koeman, Barcelona'nın yeni teknik direktörü oldu

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8-2'lik Bayern Münih hezimeti sonrası Quique Setien ile yollarını ayırdı. Katalan devi teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Ronald Koeman ile anlaştı.

BAŞKAN AÇIKLADI

Barcelona Başkanı Bartomeu: "Barcelona'da kararları oyuncular vermiyor. Oyunculara danışırız ancak son kararı ben veririm.Teknik direktörlük için Ronald Koeman isminde karar kıldık çünkü tecrübeli bir isim ve Barcelona felsefesine de inanıyor."

KOEMAN KİMDİR?

21 Mart 1963 doğum tarihli, defans mevkiinde forma giymiş Hollandalı eski millî futbolcudur. 1997 yılından itibaren teknik direktörlük yapan Koeman, şu anda Barcelona futbol takımını çalıştırmaktadır.

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