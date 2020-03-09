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Ronaldinho 6 ay hapis cezası aldı

FUTBOL HABERLERİ  | 09.03.2020 07:56 | Son Güncelleme

Paraguay'da sahte pasaportla yakalanan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ronaldinho 6 ay hapis cezası aldı

Ronaldinho ve ağabeyi Roberto'nun tutuklanmasının ardından avukatları aracılığıyla tutuksuz yargılanmak istedikleri ancak bu taleplerinin yurt dışına çıkma ihtimalleri sebebiyle reddedildiği ve 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Ülkeye sahte pasaportla giriş yaptıktan sonra Paraguay polisinin bir ihbar üzerine kaldığı otele gelen Ronaldinho, süreç boyunca polis nezaretinde kalmış ve kelepçelenerek mahkemeye çıkarılmıştı.

DİĞER SUÇUN BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Öte yandan Globoesporte'nin haberine göre Ronaldinho ve ağabeyinin karıştıkları farklı bir suçları olma ihtimalleri sebebiyle Paraguay'da hapishaneye gönderildiklerini ancak bu diğer suçun ne olduğu konusunda henüz net bir bilginin bulunmadığı kaydedildi.

Ronaldinho ve ağabeyinin avukatı Sergio Queiroz yaptığı açıklamada müvekkilerinin sahte pasaport kullandıklarını bilmedikleri ve süreç ilerlerken güvenlik güçleriyle tam uyumlu şekilde çalışmaları sebebiyle beraat taleplerinin devam edeceğini açıkladı.

(Sporx)

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