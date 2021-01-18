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Ronaldinho'dan yeni olay! Müstehcen klipte oynadı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.01.2021 10:57 | Son Güncelleme

Brezilya'nın önemli futbolcuları arasında gösterilen Ronaldinho, bir proje için hazırlanan klipte kameralar karşısına geçti. Efsane ismin yer aldığı video klipte müstehcen görüntüler dikkat çekti.

Ronaldinho'dan yeni olay! Müstehcen klipte oynadı

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, bu kez oynadığı kliple gündeme geldi.

Sosyal medya mecrası YouTube'da yer alan Tropa do Bruxo kanalı için çekilen videoda eski futbolcu Ronaldinho da yer aldı. Recayd Mob grubu ve rapçi Djonga'nın seslendirdiği şarkının klibinde gerçek ile sanal ortam birleştirildi.

1 GÜNDE 300 BİN İZLENMEYİ GEÇTİ

Müstehcen görüntülerin de dikkat çektiği video klip YouTube'da 1 gün içerisinde 300 binden fazla izledi.

HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Ronaldinho, geçtiğimiz aylarda hapis cezasıyla gündeme gelmişti. Mart ayında sahte pasaport nedeniyle Paraguay'da 5 ay hapis cezası alan efsane futbolcunun cezası 1,6 milyon dolarlık kefaletle ev hapsine çevrilmişti. 5 aylık mahkumiyetini tamamlayan 40 yaşındaki futbol adamı, ağustos ayında salı verilmişti.

ÜLKESİYLE DÜNYA KUPASI KAZANDI

Kariyeri boyunca PSG, Barcelona ve Milan gibi Avrupa devlerinin formasını giyen Ronaldinho, 14 kupa kazanma başarısı gösterdi. 2005 yılında dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Brezilyalı efsane, 2002 yılında ülkesiyle Dünya Kupası sevinci yaşamıştı.

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