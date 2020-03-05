Ronaldinho gözaltına alındı

Ronaldinho ve kardeşi Assis, Paraguay'a sahte pasaport ile giriş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Yanlarındaki bir diğer şahıs ise tutuklandı.
ESPN'de yer alan habere göre; Ronaldo ve kardeşi Asis, 4 Mart 2020 tarihinde bir yardım etkinliği kapsamında Paraguy'a gitti. İkilinin ülkeye girerken kendilerini Paraguay vatandaşı gibi gösterdikleri ve sahte evrak kullandıkları tespit edildi.
Ayrıca polis ekipleri, Ronaldinho'nun suit odasındaki tüm evrakları uzun süre inceledi ve iki kardeş, sorguya alındı.
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