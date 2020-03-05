SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Ronaldinho gözaltına alındı

Ronaldinho gözaltına alındı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.03.2020 11:10 | Son Güncelleme

Ekonomik olarak çöküş yaşayan ve Brezilya'da sıkıntılı günler geçiren Ronaldinho, Paraguay'a sahte pasaportla girmesi nedeniyle gözlatına alındı.

Ronaldinho gözaltına alındı

Ronaldinho ve kardeşi Assis, Paraguay'a sahte pasaport ile giriş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Yanlarındaki bir diğer şahıs ise tutuklandı.

ESPN'de yer alan habere göre; Ronaldo ve kardeşi Asis, 4 Mart 2020 tarihinde bir yardım etkinliği kapsamında Paraguy'a gitti. İkilinin ülkeye girerken kendilerini Paraguay vatandaşı gibi gösterdikleri ve sahte evrak kullandıkları tespit edildi.

Ayrıca polis ekipleri, Ronaldinho'nun suit odasındaki tüm evrakları uzun süre inceledi ve iki kardeş, sorguya alındı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Kupa maçına koronavirüs darbesiKupa maçına koronavirüs darbesi
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ronaldinho Paraguay Brezilya

En Çok Okunan Haberler

Dünya İHA ve SİHA'ları konuşuyor

Dünya İHA ve SİHA'ları konuşuyor

Öğretmen dizisi sosyal medyada olay yarattı

Öğretmen dizisi sosyal medyada olay yarattı

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

G.Saray'dan Ömer Bayram'a yeni imza

G.Saray'dan Ömer Bayram'a yeni imza

Falcao'ya sürpriz teklif

Falcao'ya sürpriz teklif

Cenk Tosun, Everton'a geri döndü

Cenk Tosun, Everton'a geri döndü

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Arda Turan'dan transfer cevabı

Arda Turan'dan transfer cevabı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İşte Emmanuel Adebayor'un yeni takımı!

İşte Emmanuel Adebayor'un yeni takımı!

''Felipe Melo anneme küfür etti''

''Felipe Melo anneme küfür etti''

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ronaldinho gözaltına alındı

Ronaldinho gözaltına alındı

İtalya'da Napoli - Inter maçı ertelendi!

Kupa maçına koronavirüs darbesi

Victor Wanyama Montreal Impact'a transfer oldu

Transfer resmen açıklandı! 3 yıllık imza

Engin Fırat, Moldova'da yılın teknik direktörü seçildi

Engin Fırat yılın teknik direktörü seçildi

Sevillalı futbolcu Carriço, Wuhan Zall'a transfer oldu

Koronavirüsün ortaya çıktığı kente transfer oldu

Feyenoord'da Oğuzhan Özyakup antrenmanlara katılmadı

Feyenoord'da Oğuzhan krizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.