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Ronaldinho'nun borcu nedeniyle 57 mülküne el konuldu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.07.2019 15:25 | Son Güncelleme

Brezilya ve Dünya futbolunun efsane isimlerinden biri olarak gösterilen Ronaldinho, biriken borçları sebebiyle problem yaşamaya başladı.

Ronaldinho'nun borcu nedeniyle 57 mülküne el konuldu

Kariyerinde iki kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Ronaldinho borçları nedeniyle zor günler geçiriyor. Brezilya basınından Folha de Sao Paulo’nun haberine göre Sambacı'nın 2.51 milyon dolarlık ceza sebebiyle Rio Grande do Sul Mahkemesi tarafından 57 adet mülküne el konuldu.

2.06 milyon dolarlık ihtarname ve vergi borcu bulunan Ronaldinho’ya ulusal Hazine Başsavcısı, 793 bin dolar da ceza verdi. Ronaldinho’nun avukatı Sergio Felicio Queiroz, Ronaldinho’nun borçları yapılandırmaya yönelik anlaşma yaptığını ifade etse de resmi sistemde bu borçların aktif olarak gözüktüğü bildirildi.

Efsane futbolcuya çifte pasaportu olmasına rağmen yurt dışına çıkma yasağı da konuldu.

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