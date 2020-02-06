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Ronaldo: 35 yaşımda balıkçı olacağımı düşünüyordum

İTALYA HABERLERİ  | 06.02.2020 17:53 | Son Güncelleme

35 yaşına adımını atan Cristiano Ronaldo, çocukluk düşüncelerini anlattı ve kariyerinin bu seviyeye geleceğini hiç düşünmediğini söyledi.

Ronaldo: 35 yaşımda balıkçı olacağımı düşünüyordum

5 Şubat'ta 35. yaşını kutlayan Cristiano Ronaldo ülkesinde verdiği röportajda çocukluk anılarından söz etti.

Canal 11'e konuşan Cristiano Ronaldo kariyerinin beklemediği bir noktaya geldiğini belirterek, ''Küçükken 35 yaşına geldiğimde Madeira'da bir balıkçı olacağımı düşünüyordum. Oynadığım kulüpler ve kazandığım başarılar aklımın ucundan bile geçmiyordu'' diye konuştu.

Kariyerini Juventus'ta sürdüren ve İtalyan ekibindeki ikinci sezonunu geçiren Ronaldo siyah-beyazlı formayla hedefini de belirtti ve Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti.

Biri Manchester United'da ve dördü Real Madrid'de olmak üzere toplam 5 kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Ronaldo, ''6. Şampiyonlar Ligi finali mi? Bu mümkün. Juventus gibi bir takımda oynamak bu imkanı veriyor. Evet, oldukça zorlu bir turnuva ama iyi bir takıma sahibiz ve adım adım başarabiliriz'' dedi.

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